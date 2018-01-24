Где в Харькове не будет воды 24 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Героев Труда, 2/48 (стояк) до 20:00 24.01.18 г.
Московский район: ул. Леся Сердюка, 12 (стояк) до 20:00 24.01.18 г.
Немышлянский район: пер. Оршанский (ч/с) до 17:00 24.01.18 г.
Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а, ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.18 г.
Основянский район: Мерефянское шоссе, 26 (п. №4) до 20:00 24.01.18 г.
Слободской район: въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 24.01.18 г.
Шевченковский район: пр. Победы, 54 (п. №5, стояк), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 24.01.18 г.
Сегодня как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
влажн.:
давл.:
ветер: