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24.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 24 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 2/48 (стояк) до 20:00 24.01.18 г.

Московский район: ул. Леся Сердюка, 12 (стояк) до 20:00 24.01.18 г.

Немышлянский район: пер. Оршанский (ч/с) до 17:00 24.01.18 г.

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а, ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.18 г.

Основянский районМерефянское шоссе, 26 (п. №4) до 20:00 24.01.18 г.

Слободской район: въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 24.01.18 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 54 (п. №5, стояк), ул. Авиахимическая (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 24.01.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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