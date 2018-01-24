24.01.2018 12:48

В Харькове уделят особое внимание ремонту аварийных домов

В этом году в Харькове уделят особое внимание ремонту аварийного домов и износу сухих аварийных деревьев. А также как и в прошлом будут проводить ремонты жилого фонда: крыш, фасадов, лифтов и подъездов и как всегда упорядочивать придомовые территории и устанавливать детские игровые и спортивные площадки.



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Почти 700 миллионов гривен планируется выделить из городского бюджета на выполнение 7-ми отраслевых программ Департамента жилищного хозяйства. Из этих средств около 250 миллионов будет направлено на ремонт жилого фонда Харькова.

«В перспективе и в планах на 2018 год проведение дальнейших работ по улучшению технического состояния жилого фонда, контроль и соблюдение надлежащего состояния придомовых территорий. Обратим внимание на увеличение объемов работ по ремонту аварийных конструктивов и сносу сухих аварийных деревьев», - информирует директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Роман Нехорошков.

И темпов работы, уверяют, сбавлять не намерены. Ведь показатели прошлого года были на высоте. Санитарную очистку и ремонтные работы провели на 4,5 тысячах придомовых территорий и почти на 8-ми улицах, текущим ремонтом охватили около 3-х тысяч домов, капитальным - около 500. Также капитально отремонтировали и 119 лифтов и 1100 подъездов, кстати, столько же планируют обновить и в этом году, а еще установили 67 500 почтовых ящиков, отчитываются чиновники. Значительно улучшилась, говорят, и материально-техническая база коммунальных предприятий, в частности, отмечают, и комплекса по вывозу твердых бытовых отходов.

«В 2017 году за счет средств городского бюджета было приобретено 23 единицы транспортных средств, 14 мусоровозов, 3 погрузчика и 6 бункеровозов, закуплено 1600 евроконтейнеров и приобретено новых 500 уличных урн», - сообщает директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Роман Нехорошков.

В планах также поддержка ЖК, ЖСК и ОСМД. Продолжение программы по частичному возмещению суммы кредитов на внедрение энергосберегающих мероприятий за средства городского бюджета и финансовая поддержка по ремонту жилищного фонда, как было в прошлом году. Текущий ремонт был проведен в 170-ти домах, капитально отремонтировано 45 и более чем 1,5 миллиона гривен выполнено работ по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров.