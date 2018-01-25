25.01.2018 10:11

Где в Харькове не будет воды 25 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: ул. Познанская, (п. №2) до 17:00 25.01.18 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 6 (п. №4, стояк), 38-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.01.18 г.

Немышлянский район: пер. Оршанский (ч/с) до 17:00 25.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №5, стояк), ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.01.18 г.

Слободской район: въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк), ул. Ньютона, 143-а (п. №4, стояк) до 20:00 25.01.18 г.

Холодногорский район: ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 25.01.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197-в, 201, 201-а до 17:00 25.01.18 г.; ул. 23 Августа, 77 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 25.01.18 г.