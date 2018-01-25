25.01.2018 17:50

Коммунальщики озвучили планы на год

Департамент коммунального хозяйства в этом году обустроит места для отдыха харьковчан. Высадка деревьев и цветов, установка уличных светильников, ремонт водоводов и установка индивидуальных приборов учета для льготных категорий граждан – и это далеко не весь список работ на этот год.



dozor.kharkov

Объемы работ, которые будут проведены в этом году Департаментом коммунального хозяйства, ничуть не меньше, чем в прошлом году. Чиновники отчитываются, было отремонтировано 18 объектов зеленого хозяйства, 8 парков и скверов, 6 памятников, что увековечивают победу над нацизмом во Второй мировой войне, открыто аллею Славы, где похоронены воины АТО. А еще снесено 2 тысячи аварийных деревьев и высажено в два раза больше новых более 2,5 миллионов цветов и 4 тысячи декоративных растений. Колоссальная работа была проведена и по повышению уровня освещенности города. На сегодня он составляет почти 100%. Так, в прошлом году было проложено 199 километров внешних сетей. Уличные светильники будут и теперь устанавливать более чем по 150 адресам. Сейчас завершается их монтаж на Мерефянском шоссе - на участке от аэропорта до выезда на Окружную дорогу. Кроме того, отмечают в Департаменте, в 2017 году существенно пополнился и автопарк коммунальных предприятий современной новой техникой.



«На сегодняшний день в «Госвета» 5 дополнительных вышек. По сути, все районы обеспечены, в том числе у них есть лёгкая техника для обслуживания парков, садов и скверов. «Зеленстрой» также солидно усилен техникой. Мы на сегодня имеем возможность вывоза, механической посадки деревьев, если раньше все это делали вручную, сегодня нам техника это позволяет», - сообщает директор Департамента коммунального хозяйства Адексей Богач.



Не менее амбициозные планы и по восстановлению сетей «Водоканала» и «ХТС». В прошлом заменили их рекордное количество.



«Порядка 66 километров, до этого в предыдущие года было значительно меньше. Конечно же, мы работаем с нашим довольно-таки высоким износом более 60% сетей. Не забываем энергосбережение, отдельной программой «Теплосеть» и «Водоканалом» было установлено 15 тысяч приборов учёта индивидуальных и общедомовых. Из них 538 коммерческих приборов учёта общедомовых «Теплосетей», все остальное это льготный контингент», - уточняет директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.



Более того, отмечают в Департаменте, возможно, перечень категорий харьковчан, которым будут устанавливать счетчики бесплатно, увеличат. Сейчас рассматривают этот вопрос и планируют его вынести на ближайшую сессию горсовета.