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25.01.2018  17:50   

Коммунальщики озвучили планы на год

Департамент коммунального хозяйства в этом году обустроит места для отдыха харьковчан. Высадка деревьев и цветов, установка уличных светильников, ремонт водоводов и установка индивидуальных приборов учета для льготных категорий граждан – и это далеко не весь список работ на этот год.


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Объемы работ, которые будут проведены в этом году Департаментом коммунального хозяйства, ничуть не меньше, чем в прошлом году. Чиновники отчитываются, было отремонтировано 18 объектов зеленого хозяйства, 8 парков и скверов, 6 памятников, что увековечивают победу над нацизмом во Второй мировой войне, открыто аллею Славы, где похоронены воины АТО. А еще снесено 2 тысячи аварийных деревьев и высажено в два раза больше новых более 2,5 миллионов цветов и 4 тысячи декоративных растений. Колоссальная работа была проведена и по повышению уровня освещенности города. На сегодня он составляет почти 100%. Так, в прошлом году было проложено 199 километров внешних сетей. Уличные светильники будут и теперь устанавливать более чем по 150 адресам. Сейчас завершается их монтаж на Мерефянском шоссе - на участке от аэропорта до выезда на Окружную дорогу. Кроме того, отмечают в Департаменте, в 2017 году существенно пополнился и автопарк коммунальных предприятий современной новой техникой.
 
«На сегодняшний день в «Госвета» 5 дополнительных вышек. По сути, все районы обеспечены, в том числе у них есть лёгкая техника для обслуживания парков, садов и скверов. «Зеленстрой» также солидно усилен техникой. Мы на сегодня имеем возможность вывоза, механической посадки деревьев, если раньше все это делали вручную, сегодня нам техника это позволяет», - сообщает директор Департамента коммунального хозяйства Адексей Богач.
 
Не менее амбициозные планы и по восстановлению сетей «Водоканала» и «ХТС». В  прошлом заменили их рекордное количество.
 
«Порядка 66 километров, до этого в предыдущие года было значительно меньше. Конечно же, мы работаем с нашим довольно-таки высоким износом более 60% сетей. Не забываем энергосбережение, отдельной программой «Теплосеть» и «Водоканалом» было установлено 15 тысяч приборов учёта индивидуальных и общедомовых. Из них 538 коммерческих приборов учёта общедомовых «Теплосетей», все остальное это льготный контингент», - уточняет директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.
 
Более того, отмечают в Департаменте, возможно, перечень категорий харьковчан, которым будут устанавливать счетчики бесплатно, увеличат. Сейчас рассматривают этот вопрос и планируют его вынести на ближайшую сессию горсовета.
Тэги:  коммунальщики, харьков, планы, работа
 
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