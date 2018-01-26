Где в Харькове не будет воды 26 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Астрономическая, 35-е (п. №2, стояк) до 20:00 26.01.18 г.
Московский район: пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.01.18 г.
Основянский район: пр. Гагарина, 316-в,б (п. №2) до 20:00 26.01.18 г.
Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №5, стояк) до 20:00 26.01.18 г.
Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.18 г.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: