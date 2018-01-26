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26.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 26 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский районул. Астрономическая, 35-е (п. №2, стояк) до 20:00 26.01.18 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.01.18 г.

Основянский районпр. Гагарина, 316-в,б (п. №2) до 20:00 26.01.18 г.

Слободской район: б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №5, стояк) до 20:00 26.01.18 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.01.18 г.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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