Где в Харькове не будет воды 29 января. Список адресов

29.01.2018 10:11

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №8, стояк), ул. Светлая, 49-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Уборевича), 22 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 138-в (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 (п. №2, стояк) до 20:00 29.01.18 г.

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 29 (стояк) до 20:00 29.01.18 г.

Слободской район: ул. Соича, 4 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), ул. Танкопия, 8-б (п. №5), пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №3, стояк) до 20:00 29.01.18 г.

Холодногорский район: пер. Чередниченковский, 7 (п. №11, стояк), ул. Ильинская, 67 (п. №2, стояк) до 20:00 29.01.18 г.

Шевченковский район:

ул. Боевая 78-98 (ч/с), ул. Клочковская, 197-а, 197-б, 197-в, 199-б, 201, 201-а, ул. Штурмовая, 29-59 (ч/с), ул. Армейская, 142-148 (ч/с) до 18:00 29.01.18 г.; ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Деревянко, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.01.18 г.