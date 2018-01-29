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29.01.2018  10:52   

Харьковчанам льготных категорий продолжат бесплатно устанавливать счетчики воды

В 2017 году ООО «КП «Вода» бесплатно установило квартирные приборы учета воды 10 тыс. харьковчан льготных категорий.


// city.kharkov.ua

Напомним, за счет средств городского бюджета приборы учета воды устанавливают участникам боевых действий; участникам войны, инвалидам войны; членам семей погибшего (умершего) ветерана войны; гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной; жертвам нацистских преследований; реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами вследствие репрессий; детям войны; ветеранам труда; многодетным и приемным семьям; ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС; участникам АТО.

Заявки на установку счетчиков воды принимают (при наличии паспорта, идентификационного кода и документа, который подтверждает льготу) в районных центрах приема населения коммунальных предприятий «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

Комплекс мероприятий по установке приборов учета холодной и горячей воды в квартирах горожан-льготников за счет средств городского бюджета проводится по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, при поддержке Харьковского городского совета. В 2018 году бесплатно установить приборы учета воды планируется 6 тыс. харьковчан льготных категорий.

«Учитывая, что Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» (вступил в силу 2 августа 2017 года) обязывает всех граждан установить внутриквартирные счетчики воды за собственные средства – решение о предоставлении городской льготы на установку счетчиков воды является существенной помощью харьковчанам», - отметили на специализированном предприятии «КП «Вода».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  счетчик, вода, харьков
 
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