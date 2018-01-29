Главная Новости ЖКХ В 520 микрорайоне завтра не будет отопления и горячей воды
29.01.2018  17:03   

В 520 микрорайоне завтра не будет отопления и горячей воды

КП ХТС проводит ремонтные работы в Московском районе.


// Facebook

Коммунальщики будут устранять дефект на трубопроводе по улице Гвардейцев Широнинцев, 49-51, сообщили на предприятии.

В связи с этим во вторник, 30 января, с 08:00 до  20:00  будут отключены отопление и горячее водоснабжение 520 микрорайона на участке, ограниченном улицами Гвардейцев-Широнинцев, Зубенко, Академика Павлова.

Под отключение попадают 48 жилых домов, 2 школы, 3 детских учреждения, 4 ведомства (не жилых).

Тэги:  хтс, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 ЖКХ В понедельник часть домов Немышлянского района останется без отопления: список адресов 14.11 Криминал и происшествия Активисты напали на сотрудника Харьковских тепловых сетей (ВИДЕО, ФОТО)   09.10 ЖКХ Больше половины больниц, школ и детсадов Харькова получили тепло
 
 

Видео

Мэрия просит харьковчан не парковать машины возле домов - это мешает вывозу мусора и уборке снега
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 