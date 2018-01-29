В 520 микрорайоне завтра не будет отопления и горячей воды

КП ХТС проводит ремонтные работы в Московском районе.
Коммунальщики будут устранять дефект на трубопроводе по улице Гвардейцев Широнинцев, 49-51, сообщили на предприятии.
В связи с этим во вторник, 30 января, с 08:00 до 20:00 будут отключены отопление и горячее водоснабжение 520 микрорайона на участке, ограниченном улицами Гвардейцев-Широнинцев, Зубенко, Академика Павлова.
Под отключение попадают 48 жилых домов, 2 школы, 3 детских учреждения, 4 ведомства (не жилых).
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих. Что же касается чужой бестактности, попробуйте сглаживать ее мягким юмором. В этом случае день пройдет конструктивно и с пользой.
Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
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