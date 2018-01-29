29.01.2018 17:03

В 520 микрорайоне завтра не будет отопления и горячей воды

КП ХТС проводит ремонтные работы в Московском районе.



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Коммунальщики будут устранять дефект на трубопроводе по улице Гвардейцев Широнинцев, 49-51, сообщили на предприятии.

В связи с этим во вторник, 30 января, с 08:00 до 20:00 будут отключены отопление и горячее водоснабжение 520 микрорайона на участке, ограниченном улицами Гвардейцев-Широнинцев, Зубенко, Академика Павлова.

Под отключение попадают 48 жилых домов, 2 школы, 3 детских учреждения, 4 ведомства (не жилых).