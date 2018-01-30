Где в Харькове не будет воды 30 января. Список адресов

30.01.2018 10:11

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Пушкинская, 28 (стояк), 67/69 до 17:00 30.01.18 г.; пр. Московский, 25 до 20:00 30.01.18 г.

Новобаварский район:

ул. Рабкоровская (ч/с), ул. Воложановская (ч/с), пер. Петрашевский (ч/с), пер. Ижевский (ч/с), ул. Цеховская (ч/с), ул. Менделеева (ч/с), ул. Рабкоровская, 24, 26, 31, 33, 35, 37, пер. Баварский, 9, пр. Любови Малой (Постышева), 2/1, 2-в, 22, 24, 24-а, 26, б-р Профсоюзный, 3, 5, 7, 64, 64-а, 66, ул. Менделеева 31, 33, 33-а, 35, 23/2, пер. Ржевский, 12, 15, 17/15, 18, ул. Стефенсона 1-45 (ч/с) до 07:30 30.01.18 г.; ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк), ул. Моечная, 34 до 20:00 30.01.18 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №3, стояк) до 20:00 30.01.18 г.

Шевченковский район:

ул. Шекспира, 6, 8, ул. Отакара Яроша, 17-б, ул. 23 Августа, 49-а (п. №3, стояк) до 20:00 30.01.18 г.