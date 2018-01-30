30.01.2018 15:14

В харьковских многоэтажках ремонтируют подъезды

В одном из подъездов многоэтажки по проспекту Тракторостроителей, 138 бригада строителей занимается покраской стен.



dozor.kharkov.ua

За две недели до этого они были оштукатурены, и было нанесено спецпокрытие. Им стены харьковских многоэтажек коммунальщики стали покрывать уже как 2 года подряд.

«Лакокрасочное покрытие снимается и наносится шпаклёвка, потом все обрабатывается бетоноконтактом и после него наносится шагрень. Шагрень после бетоноконтакта более долговечная, чем лакокрасочное покрытие. После нанесения шагрени все красится водоэмульсионными красками», - рассказывает заместитель директора КСП «Инженерные сети» Павел Гладуненко.

Сейчас, добавляет эксперт, ремонтные работы по данному адресу ведутся и в других подъездах высотки, а также в соседней пятиэтажке. Заявки поступили от горожан на личных приемах Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Сейчас коммунальщики формируют списки домов, где в этом году пройдут обновляющие работы. На места выезжают спецкомиссии, занимающиеся оценкой состояния подъездов и подсчитывают необходимый фронт работ.

«На 2018 год в городе запланировано провести ремонт подъездов вместе с входными группами порядка 1200 штук. На сегодняшний день уже охвачено работами 180 подъездов. Входные группы начнут делаться, как только будут благоприятные условия для ремонта на улице. Не раньше, чем май месяц», - говорит заместитель директора КСП «Инженерные сети» Павел Гладуненко.