30.01.2018 16:15

В Харькове продолжат финансировать «теплые кредиты» для домов ЖК, ЖСК и ОСМД

В этом году в Харькове продолжится программа «теплых кредитов» для ЖК, ЖСК и ОСМД. Только на первый квартал в городском бюджете заложена поддержка в размере 300 тысяч гривен.



moidom.kharkov

В прошлом году жители «ЖСК-98» приняли участие в программе «теплых кредитов». Она финансируется из трех источников: из фонда Госэнергоэффективности, областного и городского бюджетов. И из всех получили поддержку. В доме заменили окна, вместо обычного внутреннего освещения сделали диодное, установили общедомовой тепловой счетчик, но самое главное - утеплили фасад первого подъезда.

«Первые отзывы о положительности утепления стены пошли уже летом. То есть эффект был такой: люди приходили и говорили о том, что, Сергей Михайлович, мы, действительно, стали пользоваться меньше кондиционерами. Люди заметили, что при незначительной температуре в теплоносителе они ощущают комфорт в квартире, и самый такой большой момент, на который я обращаю внимание, нет жалоб», - рассказывает председатель «ЖСК-98» Сергей Вирык.

В этом году, говорит мужчина, тоже хотят участвовать в городской программе «теплых кредитов». Она предусматривает 20% компенсацию для жилищных, жилищно-строительных кооперативов и объединений совладельцев многоквартирных домов, но в размере не более 100 тысяч гривен. Еще столько же можно получить из областного бюджета и 40% от фонда Госэнергоэффективности.

«В 2017 году весь дом помогал утепляться первому подъезду, теперь весь дом будет помогать второму, дальше третьему и четвертому. То есть примерно за 3-4 года мы утеплим весь дом», - делится председатель «ЖСК-98» Сергей Вирык.

Чтобы принять участие в городской программе нужно обратиться в Департамент жилищного хозяйства. Средства на первый квартал уже заложены в бюджете.

«На начало года предусмотрено финансирование из бюджета города Харькова в размере 300 тысяч гривен, но уже по поступившим заявкам в Департамент жилищного хозяйства. Мы можем утверждать, что эта сумма будет увеличиваться, в связи с увеличением количества заявок. Приоритетными направлениями в этом году будут мероприятия по установке энергоэффективных окон и дверей, а также комплексного проведения модернизации фасада здания», - информирует помощник руководителя Ассоциации поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД Александра Капинус.

У жителей кооперативов и ОСМД, говорит Сергей Вирик, есть предложения и просьбы не к городу, а к государству.

«Мы делаем утепление, начинаем его весной, заканчиваем осенью и когда приходит время подавать документы на компенсацию, а в бюджете денег уже нет. Поэтому хотелось бы при выдаче кредита, чтобы нас ставили на заметку, чтобы резервировали для нас эти деньги. Если фасады, то в первую очередь», - говорит председатель «ЖСК-98» Сергей Вирык.

Кроме того, есть задержки с субсидиями. Если бы их монетизировали, тогда процесс энергоэффективности в кооперативах и ОСМД, говорит мужчина, значительно ускорился, и это тоже вопрос в Киев. Несмотря на все трудности, на достигнутом Сергей Вирык не собирается останавливаться и твердо верит в свою мечту.

«Мы сделаем из нашего дома, лучший дом по энергосбережению в городе Харькове», - говорит председатель «ЖСК-98» Сергей Вирык.