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30.01.2018  17:50   

Теплоснабжение на Алексеевке нормализуют через несколько дней

Ремонт центрального теплового пункта на проспекте Победы,70-г планируют завершить до 3 февраля.


city.kharkov.ua
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», на сегодняшний день теплообменники на ЦТП морально и физически устарели, поверхности нагрева изношены, в результате чего качество отопления и горячего водоснабжения в этом районе на недостаточном уровне. Для нормализации услуг специалисты предприятия проводят плановую замену теплообменников и системы горячего водоснабжения. 
 
Как сообщили на ХТС, в частности, в ходе ремонта будет восстановлена проектная двухступенчатая схема подключения теплообменников с автоматикой регулирования температуры горячей воды.
 
На предприятии отметили, что ЦТП 2/16 по пр. Победы, 70-г был введен в эксплуатацию в 1983 году. К внутриквартальным тепловым сетям от центрального теплового пункта подключены 21 жилой дом, школа, два детских комбината и  другие потребители, обеспечиваются теплом и горячей водой  более 12 тыс. жителей.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  алексеевка, ремонт, харьков, хтс, отполение
 
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