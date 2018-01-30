30.01.2018 17:50
Теплоснабжение на Алексеевке нормализуют через несколько дней
Ремонт центрального теплового пункта на проспекте Победы,70-г планируют завершить до 3 февраля.
city.kharkov.ua
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», на сегодняшний день теплообменники на ЦТП морально и физически устарели, поверхности нагрева изношены, в результате чего качество отопления и горячего водоснабжения в этом районе на недостаточном уровне. Для нормализации услуг специалисты предприятия проводят плановую замену теплообменников и системы горячего водоснабжения.
Как сообщили на ХТС, в частности, в ходе ремонта будет восстановлена проектная двухступенчатая схема подключения теплообменников с автоматикой регулирования температуры горячей воды.
На предприятии отметили, что ЦТП 2/16 по пр. Победы, 70-г был введен в эксплуатацию в 1983 году. К внутриквартальным тепловым сетям от центрального теплового пункта подключены 21 жилой дом, школа, два детских комбината и другие потребители, обеспечиваются теплом и горячей водой более 12 тыс. жителей.