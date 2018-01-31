Где в Харькове не будет воды 31 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Пушкинская, 67 (п. №10) до 12:00 31.01.18 г.
Московский район: ул. Познанская, 11-в (стояк) до 17:00 31.01.18 г.; пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 31.01.18 г.
Новобаварский район: ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.18 г.
Основянский район: ул. Харьковская, 82 (п. №3-4) до 20:00 31.01.18 г.
Слободской район: пер. Брянский, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 31.01.18 г.
Холодногорский район: ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №3, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк), пер. Верховский, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.18 г.
Шевченковский район: ул. 23 Августа, 49-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 1 (спаренный стояк) до 20:00 31.01.18 г.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
влажн.:
давл.:
ветер: