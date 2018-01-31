Где в Харькове не будет воды 31 января. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на 31 января Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 31 января В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.