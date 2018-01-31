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31.01.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 31 января. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:  ул. Пушкинская, 67 (п. №10) до 12:00 31.01.18 г.

Московский район:  ул. Познанская, 11-в (стояк) до 17:00 31.01.18 г.; пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 31.01.18 г.

Новобаварский район:  ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.18 г.

Основянский район:  ул. Харьковская, 82 (п. №3-4) до 20:00 31.01.18 г.

Слободской район:  пер. Брянский, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 31.01.18 г.

Холодногорский район:  ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №3, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №3, стояк), пер. Верховский, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.18 г.

Шевченковский район:  ул. 23 Августа, 49-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №6, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 1 (спаренный стояк) до 20:00 31.01.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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