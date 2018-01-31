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31.01.2018  13:15   

Как убирают снег на улицах Харькова

53 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 31 января, на улицах города.


dozor.kharkov.ua
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 87 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.
 
За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 287 т соли и 431 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1 тыс. куб. м снега и наледи.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  снег, техника, дорога, харьков
 
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