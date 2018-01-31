31.01.2018 13:15

Как убирают снег на улицах Харькова

53 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 31 января, на улицах города.



dozor.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью на магистралях города работали 87 машин, которые убирали снег, посыпали проезжую часть солью и песком.

За минувшие сутки на дороги Харькова было высыпано 287 т соли и 431 куб. м песчано-солевой смеси. С дорог вывезено более 1 тыс. куб. м снега и наледи.