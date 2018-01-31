31.01.2018 14:15

Коммунальщики восстанавливают бывшее общежитие на Салтовке

Новые металлопластиковые окна на лестнице между этажами и один центральный вход для всех жителей дома по улице Владислава Зубенко, 33. Сейчас над этим в бывшем общежитии работают коммунальщики.



dozor.kharkov.ua

В холле бывшего общежития по улице Владислава Зубенко, 33 работают отбойные молотки, бригада строителей убирает перегородки, ранее незаконно возведенные бывшими владельцами дома на первом этаже. Здание принадлежало двум фирмам. Владелец одной из них закрыл выходы с этажей в свою часть, говорят люди. А переходы между частями общежития предоставлял в аренду. Жители же должны были выходить из дома по пожарной лестнице.

«Тут было закрыто, и вот эти двери тоже были закрыты. В таких условиях мы жили. На всех этажах. А это наш проход - главная лестница», - жалуется житель общежития Александр.

В мае 2013 года в здании произошел пожар. Именно из-за перегородки и закрытых выходов, говорят жители высотки, выбираться при возгорании было сложно. Огонь быстро распространялся и в результате - трое погибли. Недавно здание было передано в коммунальную собственность громады и начались ремонтные работы.

«Мы его обследовали, специалисты Департамента жилищного хозяйства определили те виды работ, которые необходимо было сделать. В настоящий момент мы убираем вот это незаконное планирование, которое заставляло выходить людей по пожарной лестнице, и приводим это все в надлежащий вид», - рассказывает директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

До финала у жителей здания будет один центральный вход и холл, также будут работать подъемники. Богдан Долина добавляет, что в здании уже с одной стороны заменили старые окна на новые металлопластиковые.

«В этом здании холодные зоны являются местами общего пользования, и долгое время за ними никто не смотрел. Металлоконструкции, которые держали окна, полностью прогнили и в настоящий момент ведется их ремонт. Укрепляются металлоконструкции и ставятся новые окна», - информирует директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.