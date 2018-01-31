31.01.2018 16:47

На Салтовке ремонтируют теплосети

48 многоэтажек на Салтовке в течение дня остались без отопления. По улице Гвардейцев Широнинцев проводят аварийно-восстановительные работы по замене изношенных сетей.



dozor.kharkov.ua

В 520-м микрорайоне почти полсотни домов, а также 2 школы и 3 детских сада остались без тепла. На распределительных сетях коммунальщики заменяют 22 метра изношенной трубы. Работы пришлось выполнять масштабные, и коммунальщики объяснили почему.

«Провели анализ, сколько раз здесь мы производили земляные работы, дефекты здесь каждые 2-3 месяца. Мы копаем - устраняем, копаем - устраняем. Поэтому было принято решение провести замену полностью, произведя капитальный ремонт трубопровода», - сообщает начальник Московского филиала КП «ХТС» Алексей Лука.

Этот капитальный ремонт имеет определенные сложности, отмечают коммунальщики. Ведь сети пролегают на глубине 3 метра, и в конце есть закругление. Также над распределительными сетями проложена газовая труба. Работы проводят, учитывая все нормы безопасности. Сначала вырыли котлован, затем демонтировали старые трубы и провели сварочные работы новой трубы на поверхности. Жители домов, которые остались без тепла, были предупреждены.

«Были размещены объявления на жилых домах, мы предупреждали жителей. У нас несколько раз был перенос по готовности, то есть мы чувствовали, что мы не готовы и переносили. Давали заявку на понедельник, потом перенесли на среду, дабы в кратчайшие сроки смогли устранить», - добавляет начальник Московского филиала КП «ХТС» Алексей Лука.

Коммунальщик заверили, что батареи должны потеплеть уже ночью. Капитальную замену распределительных сетей поделили на 3 этапа. 22 метра, которые сегодня обновили - это первый этап, а выполнив второй и третий этапы удастся обновить сети, соединив распределительные с магистральными, которые пролегают параллельно с улицей Гвардейцев Широнинцев.