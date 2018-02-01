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01.02.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Пушкинская, 32 (п. №4, стояк) до 17:00 01.02.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 90 (п. №1, стояк) до 17:00 01.02.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Полтавский Шлях, 47/49 (п. №2) до 17:00 01.02.18 г., ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 01.02.18 г.

Холодногорский район: 
пер. Верховский, 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 01.02.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Старицкого, 15 до 16:00 01.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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