Где в Харькове не будет воды 1 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Пушкинская, 32 (п. №4, стояк) до 17:00 01.02.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 90 (п. №1, стояк) до 17:00 01.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 47/49 (п. №2) до 17:00 01.02.18 г., ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 01.02.18 г.
Холодногорский район:
пер. Верховский, 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 01.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 15 до 16:00 01.02.18 г.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: