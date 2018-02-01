01.02.2018 14:15

Около 50 бригад коммунальщиков убирают наледь с крыш домов

В Харькове около 50 специализированных бригад убирают ежедневно снег, наледь и сосульки с крыш домов, козырьков подъездов и балконов.



dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Шкурко. По его словам, всего в уборке наледи с кровель домов задействовано около 150 рабочих. Все они снабжены необходимым снаряжением.

Как сообщил Игорь Шкурко, в день от харьковчан на уборку наледи поступает 150-160 заявок. Бригады сразу же выезжают по тем адресам, где большего всего ходит людей и где есть риск схода наледи с крыш. В частности, к домам, которые находятся на «красных» линиях, в районы, где рядом есть магазины, где снег и наледь могут сойти с кровли прямо возле подъезда.

Самыми небезопасными в этом смысле по-прежнему остаются центральные районы – Киевский, Шевченковский и Московский, где больше всего домов со старыми кровлями, конструктив которых способствует образованию наледи и ее сходу. Чтобы почистить такие кровли, задействуют различную технику и автовышки. Всего по городу работают 15 единиц специализированной техники, которую применяют для такого вида работ.

Игорь Шкурко отметил, что после уборки наледь на крыше может образоваться снова. Поэтому жителей просят оставлять повторные заявки на уборку снега и сосулек, быть внимательными и стараться обходить опасные места.

«Мы просим жителей города Харькова обращать внимание на дома. Просим внимательнее смотреть на ограждения, обходить сигнальные ленты. Во время таких погодных условий образование наледи носит стихийный характер, и уследить по всему городу за такими местами невозможно. Лучше, если вы вдруг заметили снежную шапку, видите, что снег скоро сойдет и это можно предотвратить – просьба сразу же обращаться с заявкой на уборку в информационно-диспетчерскую службу «15-62» или на участок КП «Жилкомсервис», чтобы мы приняли меры. Бригады проводят плановую уборку снега и наледи, выезжаем на аварийные участки, реагируем на заявки, чтобы обеспечить безопасность харьковчан», - сказал Игорь Шкурко.

Также он попросил автомобилистов не парковать машины в местах, где образована наледь или где в это время проходит чистка кровель, чтобы дать возможность проехать специализированной технике и завершить работы.

Отметим, что бригады «ХРСП» убирают снег на кровлях домов коммунальной формы собственности, кооперативы заключают договоры на уборку с предприятиями и частными фирмами по своему усмотрению.