02.02.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 2 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (п. №9, стояк) до 17:00 02.02.18 г.; ул. Мира, 20 (п. №12, стояк) до 20:00 02.02.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 90 (п. №1, стояк), 126-а (стояк) до 17:00 02.02.18 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 155(п. №5, стояк), 181-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.02.18 г.

Слободской район:

проезд Садовый, 9 до 14:00 02.02.18 г.

Холодногорский район:

ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), пер. Верховский, 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00 02.02.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 48, 48-а, 50, 50-а, 52, 52-а, 54, ул. Отакара Яроша, 27-а до 20:00 02.02.18 г.