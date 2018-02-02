Где в Харькове не будет воды 2 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (п. №9, стояк) до 17:00 02.02.18 г.; ул. Мира, 20 (п. №12, стояк) до 20:00 02.02.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 90 (п. №1, стояк), 126-а (стояк) до 17:00 02.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 22 (п. №3, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 155(п. №5, стояк), 181-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.02.18 г.
Слободской район:
проезд Садовый, 9 до 14:00 02.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Золочевская, 8 (п. №2, стояк), пер. Верховский, 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00 02.02.18 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 48, 48-а, 50, 50-а, 52, 52-а, 54, ул. Отакара Яроша, 27-а до 20:00 02.02.18 г.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажн.:
давл.:
ветер: