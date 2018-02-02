02.02.2018 16:15

Харьков - лидер по реализации жилищных программ

По итогам 2017 года Харьков снова стал лидером по реализации жилищных программ в Украине.



city.kharkov.ua

В 2017 году 74 семьи приняли участие в жилищных программах города и таким образом получили собственные квартиры. Программы разные: молодежное кредитование, доступное жилье, кредитование участников АТО, работников бюджетной сферы, коммунальных предприятий и профессорско-преподавательского состава.

«Харьков продолжает оставаться лидером среди других городов Украины по реализации жилищных программ. В частности, по программам доступного жилья, она реализуется только в двух городах Украины, в городе Харькове и Полтаве, но в Харькове значительно больше объем капитальных вложений. По программе кредитования участников боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, кроме города Харькова, реализуется еще в двух городах Украины», - сообщает заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

Всего в 2017 году город выделил на программы около 40 миллионов гривен. По условиям всех программ, дома сдаются в текущем году и ни разу, отметил Михаил Фатеев, правила не нарушались.

«Решается очень серьезная социальная задача. Кроме того, эти средства, которые выделяются из городского бюджета - они инвестируются в строительную сферу. Сегодня жилищное строительство является определяющим на рынке строительных услуг и таким образом эти инвестиции позволяют обеспечивать рабочие места с регулярно и хорошо оплачиваемой заработной платой, что тоже немаловажно и для поступлений в городской бюджет, и для поступлений в государственный бюджет», - информирует заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

Всего с начала реализации жилищных программ в Харькове, это с 2010 года, квартиры, таким образом, приобрели 446 семей. В этом году в бюджете заложили еще больше - 60 миллионов гривен.