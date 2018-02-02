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02.02.2018  16:24   

На «Харьковводоканале» создан штаб по ликвидации аварии на улице Грековской

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» создан оперативный штаб по ликвидации аварии на канализационном коллекторе по ул. Грековской.


// city.kharkov.ua

Как сообщили на предприятии, 31 января по ул. Грековской, 77 произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе диаметром 2000 мм вследствие разрушения его сводов от газовой коррозии.

Как отметил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко, на предприятии сразу же была организована круглосуточная работа по ликвидации аварийной ситуации и привлечены все городские службы для оказания помощи.

«К ликвидации подключилась киевская специализированная организация, которая имеет опыт работы с повреждениями подобного характера на коллекторах такой глубины и сейчас проводит его обследование. На сегодняшний день с помощью временной насосной станции осуществляется перекачка сточных вод из вышерасположенного колодца в нижерасположенную шахту, что позволяет не отключать абонентов от водоснабжения и предотвратить выход сточных вод на поверхность земли. Опасения, которые были у местных жителей, - позади, потому что обрушение котлована уже полностью остановлено», - отметил Александр Коваленко.

По его словам, на КП «Харьковводоканал» предпринимаются все необходимые меры по предупреждению подобных аварий и регулярно проводится санация канализационных сетей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  водоканал, авария, харьков
 
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