Где в Харькове не будет воды 5 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №3, стояк), 126-а (стояк) до 20:00 05.02.18 г.
Новобаварский район:
пер. Титаренковский, 1 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 05.02.18 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №4, стояк) до 20:00 05.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Ашхабадская, 10 (стояк) до 20:00 05.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Тобольская, 46-в, ул. Клочковская, 237 (п. №1) до 17:00 05.02.18 г., пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 4/6 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк) до 20:00 05.02.18 г.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: