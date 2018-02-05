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05.02.2018  10:06   

Где в Харькове не будет воды 5 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №3, стояк), 126-а (стояк) до 20:00 05.02.18 г.

Новобаварский район: 
пер. Титаренковский, 1 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 05.02.18 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №4, стояк) до 20:00 05.02.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Ашхабадская, 10 (стояк) до 20:00 05.02.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Тобольская, 46-в, ул. Клочковская, 237 (п. №1) до 17:00 05.02.18 г., пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 4/6 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 13-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк) до 20:00 05.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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