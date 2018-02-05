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05.02.2018  11:37   

На Алексеевке отремонтировали тепловой пункт

Центральный тепловой пункт на проспекте Победы, 70-г отремонтирован, подача тепла и горячего водоснабжения жителям района улучшена.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», теплообменники на ЦТП были морально и физически устаревшими, поверхности нагрева изношены, в результате чего качество отопления и горячего водоснабжения в этом районе было на недостаточном уровне. На предприятии не стали ждать окончания отопительного сезона, чтобы нормализовать подачу услуг.

Специалисты ХТС заменили устаревшие теплообменники и систему горячего водоснабжения, была восстановлена проектная двухступенчатая схема подключения теплообменников с автоматикой регулирования температуры горячей воды. Всего на ремонт было затрачено 1,2 млн грн средств предприятия.

После окончания ремонта обращений в информационно-диспетчерскую службу «15-62» с жалобами на качество услуг от жителей домов не поступает.

Напомним, что ЦТП 2/16 по пр. Победы, 70-г введен в эксплуатацию в 1983 году. От центрального теплового пункта к внутриквартальным тепловым сетям подключены 21 жилой дом, школа, два детских комбината и  другие потребители, теплом и горячей водой обеспечиваются более 12 тыс. жителей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопление, хтс, харьков
 
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