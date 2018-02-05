05.02.2018 17:40

Операторов колл-центра «Харьковводоканала» научили правильно общаться с абонентами

Для сотрудников колл-центра провели тренинг по телефонного этикету.



// Городской Дозор

– «Харьковводоканал», добрый день!

– (говорит быстро) Здравствуйте девушка, скажите, у меня поверка счётчиков должна быть, что мне делать? куда мне обратиться?! Скажите пожалуйста, что мне делать?!



Это имитация одной из типичных ситуаций, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники колл-центра КП «Харьковводоканал».



По легенде харьковчанка растеряна и хочет как можно скорее услышать ответ оператора на интересующий нее вопрос.



Так в виде игры, с объяснениями специалистов, для сотрудников колл-центра провели тренинг по телефонного этикету.



Евгения Поповская, оператор колл-центра КП «Харьковводоканал»:

Ключевые моменты, которые я для себя поняла в телефонном этикете и которые я раньше не использовала, я теперь постараюсь внедрить в практику. Безусловно нужны, для наших профессий и для всех гуманитарных профессий, которые связаны с общением с людьми. Потому что в наше время, в наших реалиях, редко кто соблюдает телефонный этикет. В основном, люди пытаются высказаться быстро, получить информацию. Мы забываем о реальном человеке, который по ту сторону трубки находится.



Ольга Остапович, начальник районного абонентского отдела КП «Харьковводоканал»

Эти тренинги учат наших сотрудников быть более уверенными в себе, стерссоустойчивыми. Понимать как общаться с абонентами, выслушивать их, помочь решить любую ситуацию. Поэтому такие тренинги должны проводиться почаще.



Во время мероприятия были рассмотрены с десяток проблемных ситуаций, возникающих в телефонном разговоре. «Харьковводоканал» – первое коммунальное предприятие, которое пошло на такой шаг в виде тренинга. Уверены, это всем пойдет на пользу.



Сергей Ефремов, бизнес-тренер тренинг-центра:

Если мы говорим конкретно о «Харьковводоканале», то конечно же повышение уровня сотрудников, повышает уровень сервиса. Естественно, меньше хамства, правильный приём заявок, правильный приём жалоб. Гражданам становится приятней общаться, им приятно обращаться, им приятно звонить, они удовлетворены. Они получают весь спектр сервиса, который может быть предоставлен «Харьковводоканал».