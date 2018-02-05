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05.02.2018  18:00   

На Баварии отключат воду: список адресов

КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонтные работы на магистрали по Григоровскому шоссе, 75.


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С 10:00 до 20:00 6 февраля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:

- Григоровское шоссе, 63, 65, 67, 71, 71/69, 73, 75, 77, 77-а, 79, 81, 83, 83-а, 83-б, 52 (Харьковская районная  администрация);

частный сектор: ул. Стефенсона, ул. Посевкомовская, ул. Фермерская, ул. Хозяйственная, ул. Писарева, пер. Петрашевский, ул. Комбайновская, пер. Бестужева, пер. Ижевский.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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