На Баварии отключат воду: список адресов

КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонтные работы на магистрали по Григоровскому шоссе, 75.
С 10:00 до 20:00 6 февраля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:
- Григоровское шоссе, 63, 65, 67, 71, 71/69, 73, 75, 77, 77-а, 79, 81, 83, 83-а, 83-б, 52 (Харьковская районная администрация);
частный сектор: ул. Стефенсона, ул. Посевкомовская, ул. Фермерская, ул. Хозяйственная, ул. Писарева, пер. Петрашевский, ул. Комбайновская, пер. Бестужева, пер. Ижевский.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: