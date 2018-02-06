Где в Харькове не будет воды 6 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Московский район:
ул. Светлая, 11-а (стояк) до 18:00 06.02.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 06.02.18 г.
Слободской район:
ул. Аскольдовская, 6-б (п. №3, стояк) до 20:00 06.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 12 (кор. №1, стояк) до 20:00 06.02.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 6 (п. №2) до 20:00 06.02.18 г.
День обходных путей: есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
влажн.:
давл.:
ветер: