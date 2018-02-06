06.02.2018 12:54

В Харькове продолжается ремонт жилого фонда

Около 1200 подъездов и входных групп планируют отремонтировать в Харькове в 2018 году.



// city.kharkov.ua

На сегодняшний день работами охвачены 180 подъездов. В частности, сейчас завершается ремонт 1-го подъезда в многоэтажном доме по пр. Тракторостроителей, 138. Подготовительные работы там шли две недели. Рабочие зачистили старые стены, нанесли новый слой штукатурки и спецпокрытие.

Как сообщил заместитель директора КСП «Инженерные сети» Павел Гладуненко, по этому адресу ремонтные работы ведутся и в других подъездах, а также в соседней пятиэтажке. «Лакокрасочное покрытие снимается, и наносится шпаклевка, потом все обрабатывается бетоноконтактом, и после него наносится шагрень. Шагрень более долговечная, после ее нанесения все красится водоэмульсионными красками», - рассказал Павел Гладуненко.

Он отметил, что заявки с просьбой сделать ремонт поступили от горожан на личных приемах Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Сейчас коммунальщики формируют списки домов, где в этом году пройдут работы. На места выезжают спецкомиссии, которые оценивают состояние подъездов и рассчитывают необходимый фронт работ. Ремонт входных групп начнется не раньше, чем в мае, как только для этого будут благоприятные погодные условия.