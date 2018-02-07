07.02.2018 10:03

Где в Харькове не будет воды 7 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №4) до 17:00 07.02.18 г.; пер. Фестивальный (ч/с) до 20:00 07.02.18 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.18 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 260-а (п. №3) до 20:00 07.02.18 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 12 (п. №к.1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (стояк) до 20:00 07.02.18 г.; пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 20:00 08.02.18 г.