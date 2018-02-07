Где в Харькове не будет воды 7 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №4) до 17:00 07.02.18 г.; пер. Фестивальный (ч/с) до 20:00 07.02.18 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.18 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 260-а (п. №3) до 20:00 07.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 12 (п. №к.1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (стояк) до 20:00 07.02.18 г.; пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 20:00 08.02.18 г.
В делах лучше обойтись без слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: