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07.02.2018  10:03   

Где в Харькове не будет воды 7 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №4) до 17:00 07.02.18 г.; пер. Фестивальный (ч/с) до 20:00 07.02.18 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.18 г.

Немышлянский район: 
Салтовское шоссе, 260-а (п. №3) до 20:00 07.02.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 12 (п. №к.1, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60-а (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.18 г.

Шевченковский район: 
 ул. Клочковская, 336-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (стояк) до 20:00 07.02.18 г.; пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 20:00 08.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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