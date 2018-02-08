Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 162 (стояк),136/8 (п. №1) до 17:00 08.02.18 г.
Киевский район:
ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 08.02.18 г.
Московский район:
пл. Фейербаха, 11,12 (п. №1), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №1, стояк) до 20:00 08.02.18 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 17/1 до 17:00 08.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Аральская (ч/с), ул. Коломенская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), 31 (п. №10), пр. Победы, 61-б (стояк) до 20:00 08.02.18 г.
Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.
О погоде на ближайшие дни наши предки в этот день гадали на горохе.
влажн.:
давл.:
ветер: