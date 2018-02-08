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08.02.2018  10:11   

Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 162 (стояк),136/8 (п. №1) до 17:00 08.02.18 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 08.02.18 г.

Московский район: 
пл. Фейербаха, 11,12 (п. №1), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 89 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №1, стояк) до 20:00 08.02.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 17/1 до 17:00 08.02.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Аральская (ч/с), ул. Коломенская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), 31 (п. №10), пр. Победы, 61-б (стояк) до 20:00 08.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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