Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 8 февраля Холодный ум поможет находить решение самых сложных задач – это может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 8 февраля Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.