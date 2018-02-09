Где в Харькове не будет воды 9 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 25 (п. №2) до 17:00 09.02.18 г.; ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.18 г.
Московский район:
ул. Светлая, 29-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 09.02.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №2), ул. Светлая, 23-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Архангельская, 10-а (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 02.02.18 г.
Основянский район:
ул. Молочная (Кирова), 14 до 17:00 09.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 1, 1-а,б,в, пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), ул. Клочковская, 201-а (п. №1, стояк), ул. Сумгаитская, 5-а (стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.02.18 г.
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
влажн.:
давл.:
ветер: