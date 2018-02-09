09.02.2018 10:03

Где в Харькове не будет воды 9 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 25 (п. №2) до 17:00 09.02.18 г.; ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 09.02.18 г.

Московский район:

ул. Светлая, 29-а (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 09.02.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №2), ул. Светлая, 23-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.02.18 г.

Новобаварский район:

ул. Архангельская, 10-а (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 02.02.18 г.

Основянский район:

ул. Молочная (Кирова), 14 до 17:00 09.02.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 1, 1-а,б,в, пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), ул. Клочковская, 201-а (п. №1, стояк), ул. Сумгаитская, 5-а (стояк), ул. Клочковская, 276-б (п. №2, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.02.18 г.