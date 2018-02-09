09.02.2018 12:33

Харьковские коммунальщики продолжают ремонтировать подъезды

На ремонт одного подъезда уходит от 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности.



// Городской Дозор

Все старое покрытие снимается по максимуму. Во втором подъезде двенадцатиэтажки 64-го дома по проспекту Победы, что в Шевченковском районе, уже третий день работает бригада коммунальщиков. Готовят стены и потолок под покраску. Там, где старая краска уже снята и заложены трещины и дыры, наносят бетоноконтакт.



О восстановлении подъезда попросили его жители, которые пришли с коллективным обращением на личный прием Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Результатом и стал ремонт, который разбили на несколько этапов.



«В 2017 году в этом подъезде была уже произведена замена окон. Так же была отремонтирована входная группа, – рассказал заместитель директора КСП "Инженерные сети" Павел Гладуненко. – На 2018 год запланирован ремонт подъезда. Здесь будет произведена замена светильников, упорядочены сети провайдера, отремонтированы поручни лестничных маршей».



Чтобы полностью обновить подъезд этой многоэтажки, добавляет Павел Гладуненко, бригаде коммунальщиков нужно минимум 4 недели. Объясняют, фронт работ большой да и состояние подъезда был крайне ужасным. Поэтому придется хорошо поработать, чтобы он стал как новенький.



«Если на прошлой неделе в Харькове был начат ремонт в 160 подъездах, то сегодня он идет уже в 200 подъездах. И 60 подъездов уже сданы. На этот год планируется отремонтировать порядка 1200 подъездов», – подытожил Павел Гладуненко.