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09.02.2018  12:33   

Харьковские коммунальщики продолжают ремонтировать подъезды

На ремонт одного подъезда уходит от 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности.


// Городской Дозор

Все старое покрытие снимается по максимуму. Во втором подъезде двенадцатиэтажки 64-го дома по проспекту Победы, что в Шевченковском районе, уже третий день работает бригада коммунальщиков. Готовят стены и потолок под покраску. Там, где старая краска уже снята и заложены трещины и дыры, наносят бетоноконтакт.

О восстановлении подъезда попросили его жители, которые пришли с коллективным обращением на личный прием Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Результатом и стал ремонт, который разбили на несколько этапов.

«В 2017 году в этом подъезде была уже произведена замена окон. Так же была отремонтирована входная группа, – рассказал заместитель директора КСП "Инженерные сети" Павел Гладуненко. – На 2018 год запланирован ремонт подъезда. Здесь будет произведена замена светильников, упорядочены сети провайдера, отремонтированы поручни лестничных маршей».

Чтобы полностью обновить подъезд этой многоэтажки, добавляет Павел Гладуненко, бригаде коммунальщиков нужно минимум 4 недели. Объясняют, фронт работ большой да и состояние подъезда был крайне ужасным. Поэтому придется хорошо поработать, чтобы он стал как новенький.

«Если на прошлой неделе в Харькове был начат ремонт в 160 подъездах, то сегодня он идет уже в 200 подъездах. И 60 подъездов уже сданы. На этот год планируется отремонтировать порядка 1200 подъездов», – подытожил Павел Гладуненко.

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Тэги:  ремонт подъездов, харьков
 
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От 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности. Харьковские коммунальники ремонтируют подъезды
 

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