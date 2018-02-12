Где в Харькове не будет воды 12 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73-а (п. №1, стояк); ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 35-а (п. №2, стояк), 72 (стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №6, стояк); ул. Героев Труда, 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.02.18 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 13-а (п. №2, стояк); ул. Ферганская, 33-б (п. №5, стояк); ул. Ферганская, 29 (п. №3, стояк) до 17:00 12.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 21 (п. №4, стояк); ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк); ул. Свинаренко, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 12.02.18 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12.02.18 г.
Шевченковский район:
проезд Рогатинский (ч/с); пр. Победы, 66 (п. №11, стояк), 71 (п. №6, стояк); ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 12.02.18 г.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: