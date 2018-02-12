На Холодной Горе – пониженная подача газа

Харьковгоргаз проводит ремонтные работы на газопроводе среднего давления по улице Грушовой, 4.
В связи с проведением работ 12 февраля будет снижено давление газа вплоть до полного его прекращения жителям домов, сообщили в ведомстве.
Всего в зону ограничения попали 246 домов и 10 коммунально-бытовых объектов.
Список домов, газоснажбение которых будет снижено или прекращено:
ул.Беркоса (Довгалевского), №№ 1–25;
ул. Шестопарк, пер. Шестопарк, в-зд Шестопарк;
ул.Керамическая, пер.1-й, 2-й, 3-й Керамический; пр-д 1-й, 4-й, 5-й Керамический;
ул.Мироновская (Красносельская).
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: