12.02.2018 12:27

На Холодной Горе – пониженная подача газа

Харьковгоргаз проводит ремонтные работы на газопроводе среднего давления по улице Грушовой, 4.



//khgor.104.ua

В связи с проведением работ 12 февраля будет снижено давление газа вплоть до полного его прекращения жителям домов, сообщили в ведомстве.

Всего в зону ограничения попали 246 домов и 10 коммунально-бытовых объектов.

Список домов, газоснажбение которых будет снижено или прекращено:

ул.Беркоса (Довгалевского), №№ 1–25;

ул. Шестопарк, пер. Шестопарк, в-зд Шестопарк;

ул.Керамическая, пер.1-й, 2-й, 3-й Керамический; пр-д 1-й, 4-й, 5-й Керамический;

ул.Мироновская (Красносельская).