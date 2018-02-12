Вдоль Полтавского Шляха отключат воду в домах: список адресов

По улице Дмитриевской пройдут ремонтные работы на водопроводной магистрали.
КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать водопроводную магистраль D = 200 мм по улице Дмитриевской, 28
С 10:00 до 20:00 13 февраля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:
– ул. Конторская, 18, 26, 42, 44,
– ул. Конева, 13,
– ул. Дмитриевская, 20-28,
– ул. Дмитриевская, 19-31/35,
– ул. Конева, 7,
– ул. Дмитриевская, 26.
Телефон для справок: 712-08-40.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: