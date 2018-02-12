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12.02.2018  16:29   

Вдоль Полтавского Шляха отключат воду в домах: список адресов

По улице Дмитриевской пройдут ремонтные работы на водопроводной магистрали.


// vodokanal.kharkov.ua

КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать водопроводную магистраль D = 200 мм по улице Дмитриевской, 28

С 10:00 до 20:00 13 февраля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:

– ул. Конторская, 18, 26, 42, 44,
– ул. Конева, 13,
– ул. Дмитриевская, 20-28,
– ул. Дмитриевская, 19-31/35,
– ул. Конева, 7,
– ул. Дмитриевская, 26.

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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