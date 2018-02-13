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13.02.2018  10:07   

Где в Харькове не будет воды 13 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Александровский, 103/41 до 17:00 13.02.18 г.

Киевский район: 
ул. Фестивальная (ч/с) до 20:00 13.02.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк); ул. Свинаренко, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 13.02.18 г.

Основянский район:             
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12.02.18 г.

Слободской район: 
ул. Зерновая, 6 (п. №13, стояк) до 20:00 13.02.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк); ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк); пр. Победы, 66 (п. №12, стояк); ул. Новгородская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 13.02.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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