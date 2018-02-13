Где в Харькове не будет воды 13 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Индустриальный район:
пр. Александровский, 103/41 до 17:00 13.02.18 г.
Киевский район:
ул. Фестивальная (ч/с) до 20:00 13.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк); ул. Свинаренко, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 13.02.18 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 12.02.18 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №13, стояк) до 20:00 13.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк); ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк); пр. Победы, 66 (п. №12, стояк); ул. Новгородская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 13.02.18 г.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: