13.02.2018 15:35

На «Харьковводоканале» прошли общественные слушания по повышению тарифов

Общественные слушания, посвященные повышению тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, прошли сегодня, 13 февраля, в КП «Харьковводоканал».



// city.kharkov.ua

В них приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, депутаты Харьковского горсовета, работники предприятия, харьковчане. Мероприятие было организовано Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



Как сообщила во время слушаний заместитель генерального директора - директор Финансово-экономического департамента КП «Харьковводоканал» Яна Хайло, основной причиной повышения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения является увеличение стоимости электроэнергии, которая только в январе повысилась на 9%. При этом в тарифах 46% себестоимости услуги составляет именно электроэнергия. Кроме того, значительно возросла стоимость газа, горюче-смазочных материалов, реагентов, материалов, труб и т.п.



Таким образом, на предприятии предложили поднять тарифы для населения до 11,24 грн/куб. м вместо нынешних 9,24 грн/куб. м, водоотведения – до 5,66 грн/куб. м вместо 5,16 грн/куб. м. При этом, по словам Яны Хайло, новые тарифы остаются убыточными.



Как сообщил начальник отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в Харьковской области Василий Безъязычный, предлагаемые КП «Харьковводоканал» тарифы будут переданы на утверждение регулятору в Киев. Когда комиссия примет свое решение, пока неизвестно.



«В условиях, когда растут все составляющие тарифов, от повышения на «Харьковводоканале» не уйти. В таких условиях другого выхода нет, поэтому повышение тарифов - это вопрос выживания», - отметил Василий Безъязычный.