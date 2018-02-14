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14.02.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: 
ул. Рижовская (Куйбышева) (ч/с); ул. Юрьевская (ч/с); ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк) до 20:00 14.02.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк) до 20:00 14.02.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.02.18 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк); пр. Гагарина, 80 (п. №6, стояк) до 20:00 14.02.18 г.

Шевченковский район: 
проезд Рогатинский (ч/с); пр. Победы, 72 (п. №7, стояк); ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк); пер. Шекспира, 7 (п. №1); пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1) до 20:00 14.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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