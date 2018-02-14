Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 14 февраля Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 февраля Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.