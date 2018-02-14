Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Рижовская (Куйбышева) (ч/с); ул. Юрьевская (ч/с); ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк) до 20:00 14.02.18 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк) до 20:00 14.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14.02.18 г.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк); пр. Гагарина, 80 (п. №6, стояк) до 20:00 14.02.18 г.
Шевченковский район:
проезд Рогатинский (ч/с); пр. Победы, 72 (п. №7, стояк); ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, стояк); пер. Шекспира, 7 (п. №1); пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1) до 20:00 14.02.18 г.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: