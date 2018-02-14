В двух микрорайонах Салтовки отключат отопление и горячую воду: список адресов

В четверг, 15 февраля, с 8:00 до 18:00 будут отключены отопление и горячая вода в части домов 615 и 616 микрорайонов Харькова.
Причина отключения – устранение дефекта на трубопроводе по пр. Юбилейному, 47/19, сообщили в ХТС.
Всего без тепла останутся 48 жилых домов, 1 школа, 1 детсад, ограниченные: пр. Юбилейный, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Механизаторская, ул. Зубенко, ул. Писемского.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: