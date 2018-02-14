14.02.2018 15:57

В двух микрорайонах Салтовки отключат отопление и горячую воду: список адресов

В четверг, 15 февраля, с 8:00 до 18:00 будут отключены отопление и горячая вода в части домов 615 и 616 микрорайонов Харькова.



// Городской Дозор

Причина отключения – устранение дефекта на трубопроводе по пр. Юбилейному, 47/19, сообщили в ХТС.



Всего без тепла останутся 48 жилых домов, 1 школа, 1 детсад, ограниченные: пр. Юбилейный, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Механизаторская, ул. Зубенко, ул. Писемского.