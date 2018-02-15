Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 51-а (п. №1, стояк) до 17:00 15.02.18 г.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (стояк) до 17:00 15.02.18 г.; ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк); ул. Старошишковская, 9 – 9-а (п. №4) до 20:00 15.02.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а до 20:00 15.02.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк) до 20:00 16.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 15.02.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 80 (п. №6, стояк), 296 (спаренный стояк) до 20:00 15.02.18 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 16.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 63 (п. №2) до 20:00 15.02.18 г.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на «ура».
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Слабый туман, гололед. Без существенных осадков.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретенье издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
влажн.:
давл.:
ветер: