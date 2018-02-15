15.02.2018 10:02

Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 51-а (п. №1, стояк) до 17:00 15.02.18 г.

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (стояк) до 17:00 15.02.18 г.; ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк); ул. Старошишковская, 9 – 9-а (п. №4) до 20:00 15.02.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а до 20:00 15.02.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк) до 20:00 16.02.18 г.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 15.02.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 80 (п. №6, стояк), 296 (спаренный стояк) до 20:00 15.02.18 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 16.02.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 63 (п. №2) до 20:00 15.02.18 г.