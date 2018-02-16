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16.02.2018  10:00   

Где в Харькове не будет воды 16 февраля: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 16 февраля, временно отсутствует водоснабжение.


Где в Харькове не будет воды 16 февраля: адреса
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.
 
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 51-а (п. №1, стояк) до 20:00.
 
Киевский район: 
пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00.
 
Московский район:
на пл. Фейербаха, 11 до 20:00.
 
Основянский район: 
на пр. Гагарина, 80 (п. №6, стояк), 296 (спаренный стояк), пр. Московском, 38 (стояк) до 20:00.
 
Шевченковский район:
на ул. Академика Ляпунова, 9 (п. №2, стояк) до 20:00.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, харьков, ремонт
 
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