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16.02.2018  12:15   

На улицах Харькова продолжают убирать снег

39 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 16 февраля, на улицах Харькова.


На улицах Харькова продолжают убирать снег
Как сообщили в пресс-служба харьковского горсовета, ночью в уборке было задействовано 45 машин.

За прошедшие сутки дорожники высыпали на дороги Харькова 29 куб. м песчано-солевой смеси, вывезли более 500 куб. м снега и наледи.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка, харьков, снег
 
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