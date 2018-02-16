Главная Новости ЖКХ Водоканал перейдет на новый метод обеззараживания питьевой воды
16.02.2018  16:28   

Водоканал перейдет на новый метод обеззараживания питьевой воды

До конца 2018 года на насосной станции №25 КП «Харьковводоканал» перейдут на применение гипохлорита натрия вместо газообразного хлора.


// Facebook

Первой насосной станцией в городе Харькове на которой откажутся от дезинфекции воды хлором - станет насосная станция №25, которая находится в районе ипподрома, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.

«На предприятии ведется систематическая работа в данном направлении. Был подготовлен проект переоборудования насосной станции №25, проведена его экспертиза и сейчас все находится в стадии публичных закупок», - отметил Александр Коваленко.

Александр Коваленко также добавил, что в этом году будут подготовлены соответствующие проекты для насосных станций №25-а на Павловом Поле и №26 на Холодной Горе.

В свою очередь, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов дал поручение разработать график проектирования и переоборудования насосных станций на новый способ обеззараживания воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, вода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Общество Под Апелляционным судом прошли два пикета   22.12 ЖКХ Харьковводоканал наращивает объемы замены внутридомовых сетей по всему городу   22.12 ЖКХ В Харьковводоканал дозвониться станет в пять раз проще
 
 

Видео

Проверить исправность всех ливневок. Харьков готовится к возможному весеннему паводку
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 