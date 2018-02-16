Водоканал перейдет на новый метод обеззараживания питьевой воды

До конца 2018 года на насосной станции №25 КП «Харьковводоканал» перейдут на применение гипохлорита натрия вместо газообразного хлора.
Первой насосной станцией в городе Харькове на которой откажутся от дезинфекции воды хлором - станет насосная станция №25, которая находится в районе ипподрома, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.
«На предприятии ведется систематическая работа в данном направлении. Был подготовлен проект переоборудования насосной станции №25, проведена его экспертиза и сейчас все находится в стадии публичных закупок», - отметил Александр Коваленко.
Александр Коваленко также добавил, что в этом году будут подготовлены соответствующие проекты для насосных станций №25-а на Павловом Поле и №26 на Холодной Горе.
В свою очередь, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов дал поручение разработать график проектирования и переоборудования насосных станций на новый способ обеззараживания воды.
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