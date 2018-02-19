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19.02.2018  10:08   

Где в Харькове не будет воды 19 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 51-а (п. №1, стояк) до 20:00 19.02.18 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №3, стояк), 32-а (п. №1, стояк); ул. Фейрбаха, 1-а (п. №2, стояк); ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк); пр. Тракторостроителей, 142 (п. №2, стояк) до 20:00 19.02.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк); пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-а (п. №3, стояк) до 20:00 19.02.18 г.

Слободской район: 
ул. Аскольдовская, 6-б (п. №3, стояк); пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк); проезд Садовый, 18\1 (п. №1, стояк) до 20:00 19.02.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 8 (п. №2, стоякая); ул. Волонтерская (Социалистическая), 65 (стояк) до 20:00 19.02.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк); пр. Людвика Свободы, 31 (п. №5, стояк); ул. Деревянко, 12 (п. №1, спаренный стояк); ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 19.02.18 г.; ул. Ахсарова, 20 (п. №2, подъезд) до 20:00 20.02.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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