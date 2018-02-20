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20.02.2018  10:07   

Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Московский, 300 (п. №3) до 20:00 20.02.18 г.

Московский район: 
ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк); пр. Тракторостроителей, 142 (п. №2, стояк); ул. Фейрбаха, 1-а (стояк) до 20:00 20.02.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Дзюбы, 3 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20.02.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк) до 20:00 20.02.18 г.

Слободской район: 
ул. Аскольдовская, 6-б (п. №3, стояк); пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк); ул. Днепровская, 1 (п. №2, стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк); пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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