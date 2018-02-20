Где в Харькове не будет воды 20 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк); пр. Тракторостроителей, 142 (п. №2, стояк); ул. Фейрбаха, 1-а (стояк) до 20:00 20.02.18 г.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 3 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20.02.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк) до 20:00 20.02.18 г.
Слободской район:
ул. Аскольдовская, 6-б (п. №3, стояк); пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк); ул. Днепровская, 1 (п. №2, стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188-в (п. №3, стояк); пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.18 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5, стояк), 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 20.02.18 г.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: