20.02.2018 13:15

В Харькове пройдет семинар, посвященный законодательным нововведениям реформы ЖКХ

Мероприятие состоится 23 февраля в Харьковской торгово-промышленной палате (пр. Московский, 122б). Начало - в 9:40.



Діловий регіон

Как сообщает пресс-служба ХОГА, семинар проводится Общественным советом при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Комитетом по вопросам предпринимательства в сфере жилищного и коммунального хозяйства при Торгово-промышленной палате Украины при поддержке ХОГА.

«Основной целью семинара является создание рациональной дискуссии между представителями власти, содержащими и управляющими жилым фондом компаний и водо-, теплоснабжающих предприятий. Во время семинара будут даны разъяснения отдельных положений законодательства и проектов нормативно-правовых актов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и механизмов энергосбережения», - рассказали организаторы.

К участию в мероприятии приглашаются представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства из Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Сумской областей.

Начало регистрации участников - 09:00.