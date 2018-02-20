Главная Новости ЖКХ В Харькове пройдет семинар, посвященный законодательным нововведениям реформы ЖКХ
20.02.2018  13:15   

В Харькове пройдет семинар, посвященный законодательным нововведениям реформы ЖКХ

Мероприятие состоится 23 февраля в Харьковской торгово-промышленной палате (пр. Московский, 122б). Начало - в 9:40.


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Как сообщает пресс-служба ХОГА, семинар проводится Общественным советом при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Комитетом по вопросам предпринимательства в сфере жилищного и коммунального хозяйства при Торгово-промышленной палате Украины при поддержке ХОГА.
 
«Основной целью семинара является создание рациональной дискуссии между представителями власти, содержащими и управляющими жилым фондом компаний и водо-, теплоснабжающих предприятий. Во время семинара будут даны разъяснения отдельных положений законодательства и проектов нормативно-правовых актов реформирования жилищно-коммунального хозяйства и механизмов энергосбережения», - рассказали организаторы.
 
К участию в мероприятии приглашаются представители местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства из Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Сумской областей.
 
Начало регистрации участников - 09:00.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  семинар, харьков
 
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