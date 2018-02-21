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21.02.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 21 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Московский, 314 (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.18 г.

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 21.02.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 29-а,б; ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а,б до 17:00 21.02.18 г.; ул. Героев Труда, 37-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.18 г.; ул. Героев Труда, 29-в до 17:00 22.02.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 31 (п. №4) до 17:00 21.02.18 г.; ул. Баварская, 7 (п. №2, стояк); Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк) до 20:00 21.02.18 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 21.02.18 г.

Холодногорский район: 
пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк); ул. Золочевская, 24-а (п. №2, стояк); ул. Инициативная, 4 (п. №12, стояк) до 20:00 21.02.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 39-а до 17:00 21.02.18 г., ул. Армейская (ч/с); ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с); ул. Боевая (ч/с); пер. Артиллерийский (ч/с); ул. Целиноградская, 22/39-а; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк); ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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