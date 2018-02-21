Где в Харькове не будет воды 21 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 314 (п. №1, стояк) до 17:00 21.02.18 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 21.02.18 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 29-а,б; ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а,б до 17:00 21.02.18 г.; ул. Героев Труда, 37-а (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.18 г.; ул. Героев Труда, 29-в до 17:00 22.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 31 (п. №4) до 17:00 21.02.18 г.; ул. Баварская, 7 (п. №2, стояк); Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.02.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк) до 20:00 21.02.18 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 21.02.18 г.
Холодногорский район:
пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк); ул. Золочевская, 24-а (п. №2, стояк); ул. Инициативная, 4 (п. №12, стояк) до 20:00 21.02.18 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 39-а до 17:00 21.02.18 г., ул. Армейская (ч/с); ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с); ул. Боевая (ч/с); пер. Артиллерийский (ч/с); ул. Целиноградская, 22/39-а; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк); ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.18 г.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: