21.02.2018 15:28

В двух районах Харькова отключат воду: список адресов

С 10:00 до 20:00 22 февраля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов.



// vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с ремонтными работами, которое КП Харьковводоканал» будет проводить на водопроводной магистрали D = 400 мм на перекрестке 1-го въезда Тираспольского и улицы Тираспольской

Воду отключат по следующим адресам:

Основянский район:

ул. Достоевского, 1-10, въезд Достоевского, 3, 5, 7;

Частный сектор: ул. Большая Жихорская, ул. Томская, ул. Владимира Сосюры, ул. Достоевского, ул. Кутаиская, ул. Карьерная, ул. Тернопольская, пер. Маршака, ул. Гутянская, ул. 1- го Мая, ул. Ванды Василевской, ул. Зеленая, ул. Михаила Зеленина, ул. Круковская, ул. Куусинская, ул. Мичурина, ул. Никитенко, пер. 1-й Рудничный, пер. 2-й Рудничный, пер. 3-й Рудничный, въезд Рудничный, ул. Семко, ул. Срезненского, пер. Томский, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский, ул. Камышовая.

Новобаварский район:

ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43;

Частный сектор: ул. Радиотехническая, пер. 1-й Радиотехнический, пер. 2-й Радиотехнический, пер. Коксовый, ул. Коксовая, ул. Минеральная, ул. Ясные Зори, ул. Кибальчича, ул. Северокавка, ул. Удянская, ул. Приамурская, пер. 1-й Тираспольский, пер. 2-й Тираспольский, пер. 3-й Тираспольский, ул. Тираспольская, ул. Восточная, ул. Райгородская, пер. Бородиновский, въезд Бородиновский, въезд Приамурский, ул. Московская.