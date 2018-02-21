Главная Новости ЖКХ В двух районах Харькова отключат воду: список адресов
21.02.2018  15:28   

В двух районах Харькова отключат воду: список адресов

С 10:00 до 20:00 22 февраля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов.


// vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с ремонтными работами, которое КП Харьковводоканал» будет проводить на водопроводной магистрали D = 400 мм на  перекрестке 1-го въезда Тираспольского и улицы Тираспольской

Воду отключат по следующим адресам:

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-10, въезд Достоевского, 3, 5, 7;
Частный сектор:  ул. Большая Жихорская, ул. Томская, ул. Владимира Сосюры, ул. Достоевского, ул. Кутаиская, ул. Карьерная, ул. Тернопольская, пер. Маршака, ул. Гутянская, ул. 1- го Мая, ул. Ванды Василевской, ул. Зеленая, ул. Михаила Зеленина, ул. Круковская, ул. Куусинская, ул. Мичурина, ул. Никитенко, пер. 1-й Рудничный, пер. 2-й Рудничный, пер. 3-й Рудничный, въезд Рудничный, ул. Семко, ул. Срезненского, пер. Томский, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский, ул. Камышовая.

Новобаварский район:
ул. Кибальчича, 18, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43;
Частный сектор: ул. Радиотехническая, пер. 1-й Радиотехнический, пер. 2-й Радиотехнический, пер. Коксовый, ул. Коксовая, ул. Минеральная, ул. Ясные Зори, ул. Кибальчича, ул. Северокавка, ул. Удянская, ул. Приамурская, пер. 1-й Тираспольский, пер. 2-й Тираспольский, пер. 3-й Тираспольский, ул. Тираспольская, ул. Восточная, ул. Райгородская, пер. Бородиновский, въезд Бородиновский, въезд Приамурский, ул. Московская.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.02 Медицина О качестве воды в харьковских источниках рассказали специалисты 21.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 21 февраля. Список адресов 20.02 Медицина Что течет из кранов харьковчан: результаты иследования воды
 
 

Видео

На сессии горсовета депутаты решили ряд социальных проблем горожан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 