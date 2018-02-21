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21.02.2018  15:49   

Коммунальщики приводят в порядок улицы города

28 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 21 февраля, на улицах Харькова.


city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, ночью в уборке была задействована 91 машина.

За прошедшие сутки дорожники вывезли около 300 куб. м снега и наледи.

Источник:   Харьковский горсовет
 
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