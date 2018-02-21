Коммунальщики приводят в порядок улицы города

28 единиц снегоуборочной техники работают сегодня, 21 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, ночью в уборке была задействована 91 машина.
За прошедшие сутки дорожники вывезли около 300 куб. м снега и наледи.
Сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
влажн.:
давл.:
ветер: