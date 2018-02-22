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22.02.2018  12:27   

Выпавший снежок на улицах Харькова убирают пять десятков машин

53 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 22 февраля, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 35 машин.

За прошедшие сутки дорожники высыпали на дороги города 64 куб. м песчано-солевой смеси и 130 т соли, а также вывезли более 300 куб. м снега и наледи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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