Выпавший снежок на улицах Харькова убирают пять десятков машин

53 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 22 февраля, на улицах Харькова.
Как сообщили в КП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 35 машин.
За прошедшие сутки дорожники высыпали на дороги города 64 куб. м песчано-солевой смеси и 130 т соли, а также вывезли более 300 куб. м снега и наледи.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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