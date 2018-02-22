Главная Новости ЖКХ В Шевченковском районе произошла авария на тепломагистрали
22.02.2018  15:45   

В Шевченковском районе произошла авария на тепломагистрали

Авария произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе.


city.kharkov.ua
Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5. На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет произведено вскрытие трассы и ликвидация дефекта. Как отметили на предприятии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки потребуется от 8 до 12 часов. 
 
На данный момент тепло и горячая вода не подаются более чем в 400 жилых дома в Киевском и Шевченковском районах. 
 
Так, в Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы. В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  авария, харьков, тепломагистраль
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.02 ЖКХ Список школ и детсадов, отключенных от тепла 22.02 ЖКХ Геннадий Кернес: Работы по устранению аварии на тепломагистрали будут вестись круглосуточно (ФОТО)   02.02 Власть ДТП на Сумской: дело передали в суд
 
 

Видео

Мы просто обязаны решить проблемы заводчан. Геннадий Кернес провел выездной прием на ГП "Завод "Радиореле"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 