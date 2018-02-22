22.02.2018 15:45

В Шевченковском районе произошла авария на тепломагистрали

Авария произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе.



city.kharkov.ua

Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, порыв произошел на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5. На данный момент на месте аварии работают несколько бригад. Сейчас коммунальщики откачивают воду, после чего будет произведено вскрытие трассы и ликвидация дефекта. Как отметили на предприятии, согласно нормам, после вскрытия тепломагистрали на устранение неполадки потребуется от 8 до 12 часов.

На данный момент тепло и горячая вода не подаются более чем в 400 жилых дома в Киевском и Шевченковском районах.

Так, в Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы. В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения.